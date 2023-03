Città di Castello, neve e maltempo: incidente sull'Apecchiese

Ancora mal tempo e ancora neve e gelo come causa di incidenti. L'ultimo, in ordine temporale, è avvenuto oggi – marcoledì 1 marzo – al valico di confine Bocca Serriola sulla strada Statale 257 Apecchiese. Una vettura ha perso il controllo e si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e quelli di Sansepolcro. Nell'incidente non si sono registrati feriti.