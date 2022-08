Città di Castello, violento tamponamento sulla E45: due auto coinvolte

Si erano fermati lungo la E45 per un problema alla ruota:l'auto viene centrata da un vettura che si ribalta.

L'incidente è avvenuto domenica, all'ora di pranzo, in direzione Perugia, a poca distanza dallo svincolo per San Giustino.

Un veicolo era rimasto in panne a causa del danneggiamento di un cerchio con conseguente sgonfiamento dello pneumatico, una volta fermo è stato violentemente tamponato da un altro mezzo che stava sopraggiungendo e che, in seguito allo scontro, si è ribaltato sulla carreggiata. L’incidente è stato rilevato da personale del distaccamento di polizia stradale di Città di Castello, prontamente intervenuto sul posto.

La violenta collisione tra le due auto non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte in quanto, gli occupanti del veicolo rimasto in panne - marito e moglie con due figli piccoli - resisi conto di trovarsi in una situazione pericolosa, hanno chiesto aiuto alla stradale.

Dopo pochi attimi, infatti, è sopraggiunto un veicolo che è andato ad impattare contro l’auto in avaria. A seguito dello scontro, il conducente ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale di Anas per il ripristino della circolazione stradale.