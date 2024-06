Città di Castello in lutto, è morto Gianni Zotta Baylo

Il Comune di Città di Castello annuncia con una nota di cordoglio la morte di Gianni Zotta Baylo, "noto imprenditore - ricorda il Comune - e marito della tifernate Francesca Zampini, allevatrice della rarissima razza di cani levrieri Azawakh, plurivincitori di numerose mostre a livello mondiale".

"Le più sentite condoglianze alla famiglia e in particolare alla moglie Francesca Zampini, orgoglio della comunità locale per la prestigiosa attività nel settore allevatoriale che tanto lustro ha dato e da al nostro territorio con il convinto sostegno del marito che ricorderemo per le sue doti umane e la laboriosità in ambito internazionale", spiega il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.