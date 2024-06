Città di Castello in lutto, è morta Simonetta Riccardini

Il Comune di Città di Castello dà notizia della morte di Simonetta Riccardini, "figura poliedrica di artista e ricercatrice, da sempre attenta all’archiviazione di documenti che riguardano la storia di Città di Castello".

"Già membro dell’Associazione Storica- ricordano il sindaco Luca Secondi e l'assessore Michela Botteghi - , ha partecipato con grande entusiasmo e disponibilità alla progettazione di molti eventi artistici. Tra i servizi resi alla città, ricordiamo la partecipazione ai gruppi di lavoro per la catalogazione dei beni artistici mobili e immobili presenti nel territorio comunale e per la redazione delle Guide storico-artistiche dei Rioni di Città di Castello. Ha collaborato con il professor Nemo Sarteanesi alla realizzazione, con ampia ricerca documentale, del volume dedicato al nostro Cimitero Monumentale e ha partecipato alla redazione dei materiali per il primo evento del Centenario di Burri, ovvero la mostra dell’ottobre 2014 dedicata a Piero della Francesca".

E ancora: "Di grande rilievo il suo prezioso lavoro di documentazione, anche storico-iconografica, finalizzato a costruire il dossier necessario all’ingresso nel novero delle Città della Ceramica. Il gruppo di lavoro, costituito su mandato dell’allora Sindaco Luciano Bacchetta e degli Assessori alle Politiche culturali Bettarelli e poi Tofanelli, coordinato per il Comune da Anna Cagnoni con la memoria storica di Luca Baldelli e il contributo di Rosario Salvato, ha effettuato diverse visite a Faenza, riuscendo a instaurare un positivo rapporto che ha poi consentito di raggiungere l’obiettivo".