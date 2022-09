Città di Castello: il week end dei nonni in Biblioteca e a Garavelle

Per ricordare la Festa dei nonni, che canonicamente cade il 2 ottobre, il Comune, assessorato alla cultura e alle politiche sociali, ha promosso due appuntamenti che abbracciano il fine settimana: sabato mattina 1 ottobre nella Biblioteca Carducci e domenica 2 ottobre nel pomeriggio al Centro Garavelle.

Ne danno notizia l’assessore alla cultura Michela Botteghi e l’assessore al sociale Benedetta Calagreti, che hanno organizzato congiuntamente il programma, sottolineando come “i nonni sono un elemento fondamentale negli equilibri familiari: ormai le nostre routine sono in sincrono e rappresentano una grande ricchezza affettiva e umana.

Per questo vogliamo mettere un accento particolare sulla loro festa; invitiamo le associazioni e i semplici cittadini a non fare trascorrere inosservata questa data. Per quanto riguarda il comune, proponiamo due attività gratuite per i bambini alla scoperta dei bambini che furono i loro nonni e delle tradizioni che non vogliamo perdere.

Ecco il programma della Festa dei nonni di Città di Castello: sabato 1 ottobre nella Biblioteca comunale Carducci dalle 9 alle 13 sono in programma letture e un laboratorio creativo per bambini a partire da 4 anni, prenotazioni al telefono 075-8523171; al Centro Garavelle domenica 2 ottobre, PoliedroCultura in collaborazione con il Comune di Città di Castello, propone nel pomeriggio l'evento “C'era una volta...i nonni”, grazie al quale si potrà rivivere l'atmosfera semplice e genuina di una volta: racconti davanti al fuoco scoppiettante della grande cucina della casa del contadino, con la merenda di una volta, preparata direttamente dai bambini da 5 anni di età a cui è dedicata l’iniziativa gratuita. Prenotazione necessaria a: PoliedroCultura 0758520656 / 0758554202 , cultura@ilpoliedro.org