Città di Castello, il Museo del Duomo si trasforma in un laboratorio didattico

Grande attenzione per il Laboratorio didattico tenuto al Museo Diocesano giovedì 27 ottobre e relativo al restauro della scultura in legno intagliato e dipinto del XVI secolo, raffigurante San Florido e realizzato da Alberto di Giovanni Alberti, esposto nella Sala documentaria a piano terra del Museo. A partecipare sono stati 27 studenti del 4as scientifico internazionale e il 5bc classico del Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello con le professoresse, Federica Gildoni, Manola Serrani e Paola Bologni.

Ad introdurre la lezione Catia Cecchetti che nel Salone Gotico del primo piano con la proiezione di slides illustrative ha specificato l’importanza della salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale musealizzato. A seguire il restauratore Paolo Pettinari ha chiarito ai ragazzi le modalità di intervento che verranno effettuate nell’opera lignea in questione. La conoscenza diretta degli interventi da effettuare sul manufatto e le lacune dovute al tempo e alla delicatezza dell’opera saranno le linee guida del laboratorio. Confronti con opere d’arte già restaurate e spiegazione dal vivo dell’opera lignea nel laboratorio al piano terra, hanno ulteriormente illustrato le modalità degli interventi che verranno effettuati. Al termine molte le domande degli studenti volte a chiarire quesiti e dubbi sulle operazioni di restauro e sulla loro più giusta realizzazione.

L’attività didattica promossa dal Museo Diocesano ha già attivato laboratori per l’anno scolastico 2022-2023 destinati ai ragazzi delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, che permetteranno lo studio e l’approfondimento delle opere d’arte, mirate all’indirizzo di studio seguito. La struttura diocesana ritiene importante l’attività laboratoriale proprio per l’interazione tra scuola e musei per una migliore conoscenza e fruizione del patrimonio artistico locale.