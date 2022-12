Città di Castello: il messaggio di fine anno del sindaco Secondi ai cittadini: rafforzare lo spirito di comunità, uniti per difendere i beni comuni"

“Veniamo da un 2022 difficile, con una situazione pandemica che continua ad avere rilevanti ricadute, sia economiche che sociali, anche nella nostra città e con sfide che non avremmo immaginato di affrontare, come la guerra in Ucraina e il caro-energia. L’augurio che faccio a tutti noi per il 2023 è di avere fiducia, di creare insieme lo spirito di comunità che ci permetta di guardare alle nuove sfide del futuro con ottimismo, con la speranza e la volontà di raggiungere gli obiettivi importanti per la nostra città”.

E’ l’auspicio con cui il sindaco Luca Secondi si rivolge ai tifernati nel tradizionale messaggio di fine anno a nome della giunta comunale. Il primo cittadino dedica un pensiero in particolare ai giovani, “ai quali – dice - l’augurio più grande che posso fare è di avere il coraggio di osare, di credere nella possibilità di superare le difficoltà con le proprie energie, di confidare nella capacità di ottenere risultati importanti per il proprio futuro, perché questi saranno anche risultati importanti per la nostra comunità”.

“Mi rivolgo però – continua Secondi - anche alle persone che, per motivi di salute e per altre vicende della vita, si trovano ad affrontare situazioni personali complesse, di incertezza, di solitudine, di fragilità emotiva, e in un periodo di festività come questo più facilmente scivolano ai margini della comunità: a tutti auguro di cuore di trovare la forza di superare i problemi, un auspicio che estendo anche al resto dei tifernati, nella convinzione che, con l’idea di essere uniti, di stare insieme e di condividere gli sforzi per il bene comune, nel nuovo anno potremo affrontare ogni situazione e cogliere al meglio tutte le opportunità che incontreremo nel nostro cammino”.