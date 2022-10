Città di Castello: il Centro Judo Ginnastica Tifernate sugli scudi

Fine settimana pieno di successi per la asd Centro Judo Ginnastica Tifernate.

Si sono svolte in contemporanea ben tre gare di qualificazione per i relativi campionati Italiani sia per la Fgi che per la Fijlkam, che hanno visto le atlete tifernati imporsi in tutte e tre le competizioni regionali.

Per la Ginnastica Artistica Gold Fgi, a Perugia si è svoltala seconda prova del Campionato Regionale di Squadra“Gold Allieve”; per la categoria Gold 3B, dove l'associazione ha schierato: Sofie Monica Aiello, Francesca Falchetti Frescura, Emma Pistolesi e Livia Lerda: le giovani atlete hanno conquistato il 1°postoe l'accesso di diritto al Campionato Italiano Gold Allieve che si svolgerà il 18 dicembre a Jesolo

Per la Ginnastica Artistica Gold Fgi, a Montevarchisi è svolta, la 2' prova del Campionato Regionale “Gold Junior e Senior”, per la regione Toscana, era in gara Livia Agostinelli, nostra ginnasta in forza alla Asd Montesport, che ha ottenuto il 2°posto alla Trave, il 2°posto al Volteggio e il 5° posto al Corpo Libero. Ed ora sguardo al ripescaggio nazionale che si svolgerà dall'11 al 13 Novembre a Padova!

Mentre per il Judo si è svolta a San Martino in Campo la fase regionale Fijlkam del Campionato Italiano Esordienti, era in gara Veronica Banelli , accompagnata dal tecnico Alessandra Mariotti, che con il 1° posto si è aggiudicata la partecipazione alla finale che si terrà ad Ostia il 6 novembre.

''Grande soddisfazione per i tecnici della asd Centro Judo Ginnastica Tifernate: Angelica, Fedreica, Deborah, Caterina'' hanno detto dal club