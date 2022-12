Città di Castello: Guinza, stanziati 150 milioni per l'adeguamento del traforo

L’accelerata di fine anno del governo. A quattro giorni dallo scadere del 2022, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (meglio conosciuto come Cipess), alla presenza del premier Giorgia Meloni, ha approvato 4,55 miliardi di euro per investimenti del Contratto di programma Anas, rendendo disponibili i fondi stanziati dalla Legge di bilancio 2022.

Una decisione importante anche per l'Altteovere, perchè c'è una svolta per la Galleria della Guinza, fra Umbria e Marche: stanziati 150 milioni per l'adeguamento del traforo che fa parte dal corridoio E78 che collega il Tirreno e l'Adriatico, da Grosseto a Fano, passando per l'Umbria. Ma non solo.

I lavori del secondo lotto nel tratto Gubbio-Umbertide da Mocaiana a Pietralunga rientrano tra le 21 opere strategiche che hanno beneficiato di una accelerazione significativa nel corso del Cipess e su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di un’opera già prevista dal programma del precedente governo e finanziata con uno stanziamento di 108 milioni di euro. L’intervento è seguito e gestito dall’Anas e prevede la realizzazione di 3,7 chilometri di strada con quattro gallerie e altrettanti viadotti tra Mocaiana di Gubbio e il bivio per Pietralunga. Previsto anche lo svincolo di Pietralunga e il completamento di quello di Mocaiana. L’importo complessivo dell’intervento è di 136 milioni e 860 mila euro. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In ambito nazionale si tratta in totale di interventi per 2 miliardi e 280 milioni di euro.

Il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli ha evidenziato come ''Tra le nuove opere di prossima appaltabilità spicca un tratto importante della E 78, quella Fano-Grosseto. Finanziati altri 83 milioni di euro per l’intervento relativo all’adeguamento della prima canna della Galleria della Guinza, propedeutico all’apertura, e del successivo tratto fino a Mercatello sul Metauro, un finanziamento che porta a 150 milioni di euro i fondi a disposizione per il progetto in questione''

L'onorevole della Lega, il tifernate Riccardo Augusto Marchetti, in una nota evidenzia come ''si tratta di una decisione di vitale importanza per i collegamenti nella regione''.

Alla sua presa di posizione fanno eco i consiglieri regionali umbri del carroccio, Manuela Puletti e Valerio Mancini.

“Grazie al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, si accelera su 21 opere fondamentali in Italia, tra cui alcuni snodi essenziali in Umbria per la zona dell’Altotevere e la fascia Eugubino-Gualdese. In particolare i finanziamenti previsti riguardano il tratto Gubbio-Umbertide, il secondo lotto Mocaiana Umbertide e il primo stralcio di Mocaiana-Pietralunga. Oltre a questi interventi, sul piatto sono stati messi 150 milioni di euro per la galleria della Guinza”. È quanto dichiarano i consiglieri regionali della Lega Umbria Manuela Puletti e Valerio Mancini.

“Con Matteo Salvini, l’Italia e l’Umbria - proseguono Puletti e Mancini - finalmente mettono la freccia. E questo dopo anni di completo isolamento in cui i governi nazionali e regionali di sinistra a trazione Pd hanno fatto precipitare l’Umbria. Basti ricordare una ferrovia completamente dissestata, che solo ora sta riprendendo forma grazie al lavoro dell’assessore Melasecche; la galleria della Guinza, il cui completamento è stato più volte annunciato, ma i lavori non sono mai partiti; un

aeroporto completamente depotenziato che solo in questi anni grazie al lavoro della giunta Tesei sta macinando record di voli e di presenze. Adesso invece arrivano risposte concrete anche per quanto riguarda le principali vie di comunicazione”.

“A livello regionale – continuano Puletti e Mancini - la Lega ha presentato sul tema delle infrastrutture e della viabilità numerosi atti, ultimo dei quali la nostra interrogazione relativa alla messa in sicurezza della Pian d’Assino. Ora raccogliamo i frutti del lavoro svolto, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e la valorizzazione di snodi strategici in grado di far uscire l’Umbria dall’isolamento e garantire al nostro territorio una mobilità dei passeggeri e delle merci efficiente e fluida, oltre che indispensabile al rilancio del tessuto economico e imprenditoriale locale. Grazie al Ministro Matteo Salvini e al lavoro dell’assessore regionale Enrico Melasecche, la Lega dimostra ancora una volta di saper passare dalle parole ai fatti e di essere sempre vicina ai

cittadini, alle imprese e alle esigenze del territorio. Attraverso la sinergia instaurata tra Governo e Giunta Tesei – concludono – potremo finalmente incidere sulle tematiche fondamentali per il futuro

dell’Umbria”.