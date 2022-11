Città di Castello, gli attori e le attrici di Medem nelle scuole per Libriamoci

Medem anche quest’anno ha risposto all’appello lanciato dal Miur e dal Mibac con la nona edizione del progetto "Libriamoci" per entrare nelle scuole ed incontrare gli studenti invitandoli, attraverso la lettura di un brano, a vivere l’avventura della cultura.

«Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia» scrive Daniel Pennac nel suo saggio “Come un Romanzo” e noi vogliamo proporre ai ragazzi un viaggio meraviglioso.

Le scuole di Città di Castello (con incursioni a San Giustino, Montone e Sansepolcro), dall'infanzia alle secondarie di primo grado, hanno a loro volta risposto con entusiasmo alla proposta di Medem e così nelle giornate dal 14 al 19 novembre saranno circa 1.800 i bambini e ragazzi che parteciperanno agli oltre 70 incontri con gli attori in classe.

Il cast di attori e attrici di Medem, che a titolo volontario e gratuito, si sono affacciati in classe a leggere ad alta voce brani scelti dagli insegnanti, è stato arricchito dagli allievi del Laboratorio Teatrale che è in essere presso il teatro Astra di San Giustino, dagli amici di Malakos e del Gruppo Abc.

Medem da sempre ritiene che leggere, oltre che uno strumento essenziale per la libertà di pensiero delle future generazioni, possa essere bello e divertente; per questo la compagnia ha sviluppato e portato in scena, nel tempo, letture animate e veri e propri spettacoli nati proprio a partire dalla pagina scritta.