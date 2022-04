Città di Castello, tre primi posti degli allievi di chitarra della scuola comunale “Giacomo Puccini” di musica

A Villa Rospigliosi in Lamporecchio (Pistoia), nell’ambito del l’omonimo concorso nazionale, i giovani chitarristi Andrea Bavella, Giacomo Marcucci e Gabriele Sagone, alunni della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello, hanno conseguito tre ambiti premi collocandosi rispettivamente, ognuno nella propria categoria, al secondo posto Andrea, Giacomo e Gabriele al terzo.

Allievi del maestro Giulio Castrica, hanno ottenuto i buoni risultati grazie al costante impegno persino durante il periodo del lock down quando hanno continuato le lezioni on-line mantenendo così uno standard esecutivo tale da raggiungere i risultati conseguiti. I tre giovani fanno parte anche del complesso di Chitarre “Guitar Tifernum Ensemble”, con il quale si esibiscono regolarmente nelle varie località umbre.

Il sindaco Luca Secondi e l'assessore alla cultura Michela Botteghi nel fare i complimenti per il riconoscimento sottolineano come "anche questi risultati sono possibili grazie ad una istituzione dedicata che propone una formazione qualificata e in raccordo con il Conservatorio di Perugia. Complimenti ai ragazzi e ai maestri".