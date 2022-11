Città di Castello, al rione Prato una panchina rossa per dire ''No alla violenza''

Una panchina rossa per non dimenticare e tenere alta l’attenzione e consolidare la rete di solidarietà pubblica e associativa. Le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donna proseguono a Città di Castello anche in forma spontanea come quella organizzata dalla Società Rionale Prato con la collocazione di una panchina dipinta di rosso caratterizzata da eloquenti messaggi e impresso il numero simbolo 1522 a portata di chiamata.

Domenica mattina lo scoprimento ufficiale alla presenza del Presidente della Società rionale Prato, Domenico Duchi, di alcuni consiglieri e residenti, delle donne del Club 8.3 e degli assessori Letizia Guerri e Benedetta Calagreti.

“Un segnale concreto e colorato all’ingresso di Via San Florido porta di accesso alla città e al Rione, che rappresenta la vicinanza della nostra comunità ai progetti ed iniziative che le istituzioni portano avanti a sostegno delle donne vittime di violenza e sopratutto per incentivare e promuovere sempre di più un messaggio di sensibilizzazione e prevenzione”, ha dichiarato il presidente della società Rionale Prato, Domenico Duchi. “Iniziative spontanee e sentite come quella di oggi ci rendono orgogliosi e ci spingono ad andare avanti sulla strada intrapresa già dallo scorso anno con la costituzione del tavolo di monitoraggio permanente con tutti i soggetti pubblici e associativi”, hanno dichiarato Guerri e Calagreti.