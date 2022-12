Città di Castello: maxi furto in un bar-tabaccheria, portate via sigarette, soldi insieme ai tagliandi del Gratta & Vinci

Hanno danneggiato l'allarme e sono penetrati nel bar portando via sigarette, tagliandi di lotteria instantanea e soldi liquidi.

Nuovo raid nella notte, nella zona periferica di Trestina, frazione del comune tifernate. A essere stato preso di mira un noto bar e tabaccheria. Secondo una prima e parziale ricostruzione, pare che i ladri siano entrati in azione nel cuore della notte, a bordo di una vettura di grandi dimensioni e di colore scuro. I ladri prima hanno danneggiato e reso inutilizzabile il sistema di allarme e poi sono penetrati nel bar- tabacchi dopo aver forzato una porta finestra. Una volta all'interno sono stati tanto veloci quanto precisi: hanno portato via diverse decine di stecche di sigarette di ogni marca. Poi hanno preso di mira i tagliandi delle lotterie istantanee, come ad esempio, il Gratta e Vinci o Il Miliardario. Quindi hanno rivolto la loro attenzione ai pochi soldi liquidi che erano nelle casse del bar. Dopo aver svuotato i registratori presenti, sono fuggiti senza lasciare traccia, aiutati anche dal buio della notte.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario dell'esercizio commerciale ieri mattina, poco prima dell'apertura. Il gestore dopo aver tirato su la serranda si è accorto che il bar e la tabaccheria erano stati messi a soqquadro, ed erano sparite sigarette, gratta e vinci insieme ai soldi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Città di Castello che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto nella notte.

Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del furto e sopratutto stanno cercando di capire l'esatto ammontare del bottino, che pare sia importante.

Non è da escludere che il colpo sia stato pianificato da tempo, viste le modalità, l'orario e il periodo in cui è stato realizzato.

Già altri furti sono stati messi a segno nei giorni precedenti al Natale, nella zona di San Giustino, nell'area vicino al palazzetto dello sport, dove i ladri sarebbero entrati in due appartamenti, portando via oggetti e preziosi per un bottino di alcune centinaia di euro.