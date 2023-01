Città di Castello, raid nelle case: c'è l'identikit dei ladri

''Uno piuttosto alto e l’altro di bassa statura''. Così un testimone parla di due ladri che sarebbero entrati in via Toscanini nel comune di San Giustino.

Un furto avvenuto alcuni giorni fa su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Città di Castello.

Ancora raid in Altotevere, con i ladri che entrano in azione nelle ore pomeridiane o serali e in pochi minuti riescono a penetrare nelle case e a portare via pochi oggetti.

A Città di Castello ci sono stati due tentati furti, mentre uno è andato a buon fine, con i malviventi che sono riusciti a portare via oggetti di scarso valore.

Una situazione simile si è replicata nella zona di via Toscanini a San Giustino, dove i ladri sono entrati quando i proprietari erano usciti. Dopo aver forzato una finestra hanno raggiunto le diverse stanze, portando via solo pochi oggetti di scarso valore. Gli inquilini, che hanno notato il raid una volta rientrati nell'abitazione, lasciata completamente a soqquadro, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Città di Castello che stanno effettuando tutte le indagini per riuscire a individuare gli autori del colpo. Il fatto è che i due malviventi sono stati visti. Il testimone, infatti, ha parlato di '' uno piuttosto alto e l’altro di bassa statura'' che si sarebbero entrati in una casa. Non si esclude, inoltre, che nelle vicinanze ci possa essere stata una vettura – con all'interno un complice - usata per fuggire senza lasciare tracce.