Altotevere, raid nelle auto parcheggiate

Girano in auto, controllano le vetture ferme e lontano da occhi indiscreti ed entrano in azione: spaccano il vetro e cercano all'interno, portando via tutto quello che potrebbe avere valore.

Sono diversi i casi segnalati alle forze dell'ordine e anche via web di questo tipo di atti.

Qualcuno ha segnalato che ignoti hanno sfondato il vetro, rubato il borsello: portafoglio che è stato ritrovato dopo alcune ore in una zona lontana dal centro abitato ''Almeno ho evitato di rifare i documenti'' hanno scritto.

Una seconda persona ha invece affermato che ignoti avrebbero rotto il vetro del finestrino dell'auto e rubato la borsa, non ancora ritrovata, alla moglie.

C'è anche chi ha raccontato un furto direttamente davanti a casa: probabilmente sempre i soliti malviventi avrebbero forzato la serratura dell'auto e rubato la borsa con soldi e documenti.

Alcuni di questi sono stati segnalati alle forze dell'ordine che stanno indagando per cercare di capire chi possano essere gli autori.