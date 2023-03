Città di Castello: ladri in azione al cimitero. Aprono le auto e portano via le borse e gli oggetti di valore

Sono tornati. Tutti speravano che fossero spariti, invece, sono riapparsi. Sono i ladri che hanno fatto un serie di furti all'interno delle auto parcheggiate nel cimitero monumentale di Città di Castello.

Persone a cui, mentre pregano o portano un fiore nella tomba del proprio caro, viene aperta l'auto e asportate borse o altri oggetti di valore.

Il raid è avvenuto lunedì mattina: sono diversi i casi ma – al momento – solo una ha voluto presentare una regolare denuncia ai carabinieri della compagnia di Città di Castello.

Il modus operandi è abbastanza simile per tutti: a piedi passeggiano fra le vetture e poi quando hanno visto quella che potrebbe contenere dei preziosi, forzano la portiera e poi asportano gli oggetti. E' quanto è accaduto anche ad una signora tifernate, che ha lasciato la borsa in auto (ovviamente nascosta) e poi è entrata al cimitero: una volta uscita la borsa non c'era più.

Subito la tifernate si è recata dai carabinieri per sporgere la conseguente denuncia.

Da quanto si è potuto constatare successivamente, poi, pare che lo sportello potrebbe essere stato aperto con dei particolari oggetti, vista la presenza di alcuni segni vicino alla serratura.

Non sembra sia un caso isolato.