Città di Castello, in tanti per il funerale di Tommaso Lisetti

Una bara bianca coperta da un cuore rosso e le magliette delle sue ex squadre di calcio: Cerbara, Riosecco e Sansepolcro. La canzone “Do I Wanna Know?” degli Arctic Monkeys che ha fatto da cornice all'uscita della bara con i palloncini bianchi poco prima della partenza verso il cimitero.

Città di Castello si è fermata in una delle giornate più tristi della sua storia per dare l’addio a Tommaso Lisetti, il ragazzo di 23 anni di Città di Castello morto lunedì 27 marzo in un tragico frontale a Lerchi, mentre stava andando al lavoro in un ristorante di Citerna.

La chiesa parrocchiale del quartiere di Riosecco a stento è riuscita a trattenere tutti gli amici, gli ex compagni di squadra e di scuola e la tanta gente che ha voluto bene a Tommaso per stringersi intorno al dolore del padre Daniele, della mamma Stefania, del fratello Giacomo e della fidanzata Asia.

Forti le parole di don Achille Rossi, che ha celebrato la funzione insieme a don Giancarlo Lepri e don Paolino Trani, pronunciate nel corso dell’omelia.

La nonna che gli ha dedicato una poesia, Asia la fidanzata che ha voluto ricordare parlando di un noto che diventa sempre più stretto. Poi il padre che prima è andato a ricevere l'abbraccio commosso degli amici e poi ha parlato dal pulpito, ricordando la forza che aveva il figlio e ringraziando tutti coloro che erano stati vicino alla famiglia.

Quindi la fine della messa e la gente che si è stretta intorno alla famiglia: tantissime le persone entrate per salutare i genitori e il fratello.