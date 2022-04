Città di Castello, gli studenti del ''Franchetti Salviani'' tra i vincitori del concorso “Senato&Ambiente”

Un progetto innovativo premiato con il sigillo prestigioso del Senato: il Polo tecnico “Franchetti-Salviani” sul podio nazionale tra i vincitori del concorso “Senato&Ambiente” con il progetto “proteggi le api con noi”.

Il plauso del sindaco, Luca Secondi e degli assessori Mariangeli e Braccalenti alla dirigente del “polo”, Valeria Vaccari, ai docenti ed in particolare agli studenti che l’hanno realizzato. “Un prestigioso riconoscimento che premia il lavoro svolto dalla scuola in tutte le sue componenti. Le proposte formulate dagli studenti, quali seminare specie gradite agli impollinatori, attivare manifestazioni nella giornata che l’Onu ha indetto per le api e svolgere attività di formazione e animazione, indire un concorso artistico-decorativo, sensibilizzare sull’uso corretto dei pesticidi, che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso dell’incontro di presentazione in comune sono senza dubbio elementi di grande sensibilità e progettualità di assoluto rilievo nazionale”, hanno dichiarato il sindaco e gli assessori che hanno ricordato di aver invitato gli studenti “a collaborare al progetto di riqualificazione floreale del centro storico già programmato dall’amministrazione comunale”.

Il progetto

Il Progetto “Proteggi le api con noi – Indagine conoscitiva sul declino delle api nel territorio dell’Alta Valle del Tevere”, che si qualifica come ''Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento'' era stato selezionato dal Senato per la partecipazione al concorso “Senato&Ambiente”, avviato nell’anno scolastico 2019-2020, e inserito nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola e svolte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Con questo progetto il polo Ttcnico “Franchetti-Salviani” oltre ad offrire un’ampia indagine conoscitiva su un problema globale, quello della moria delle api, che ha colpito molti paesi dell’Unione Europea ed è al centro della nuova strategia dell’UE per la biodiversità, conferma la sua vocazione a porsi al servizio del territorio in un’ottica di service learning, allacciando rapporti di collaborazione attiva con enti, istituzioni, associazioni operanti nel territorio e in generale con tutta la sua realtà produttiva. Nel 2016 Felcos Umbria e Apimed hanno lanciato l’iniziativa per la creazione di una rete di “Comuni Amici delle Api”, a cui nel 2017 ha aderito anche il Comune tifernate.

Gli alunni, dopo una consulenza iniziale di Arpa Umbria, un inquadramento normativo a livello europeo del problema e una consultazione pubblica rivolta a tutta la popolazione scolastica al fine di sondare la sensibilità e la consapevolezza nei confronti di questa problematica, hanno effettuato diverse audizioni per avere una visione completa della situazione delle api nell’Alta Valle del Tevere.

Per gli alunni è stato interessante scoprire quanto questi preziosissimi insetti siano indispensabili per l’uomo; senza di loro non saremmo circondati dalla varietà di piante, erbe e fiori che caratterizzano il nostro paesaggio e le nostre tavole sarebbero prive di molti tipi di frutta e verdura. In realtà il futuro del pianeta e il mantenimento della biodiversità globale dipendono dagli impollinatori, ed in particolare dalle api. Uno sguardo attento andrebbe rivolto anche a quelli selvatici che sono maggiormente a rischio in quanto meno tutelati dell’ape domestica (Apis mellifera) alla quale i nostri apicoltori rivolgono grande cura.

I fattori che concorrono alla moria delle api sono molteplici e spesso agiscono in sinergia ma in Alta Valle del Tevere si riconducono essenzialmente a tre: crisi climatica, agricoltura intensiva, introduzione di specie aliene (Varroa destructor). Alla luce di quanto emerso dall’indagine conoscitiva, gli alunni hanno proposto all’Amministrazione comunale di essere parte attiva nel raggiungimento di alcuni obiettivi contenuti nella delibera di adesione alla rete dei “Comuni Amici delle Api”.