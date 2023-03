Città di Castello: Francesca Zampini nella storia della cinofilia italiana e mondiale

Successi a ripetizione per l’allevatrice tifernate Francesca Zampini che assieme a Patrizio Palliani gestisce a Cerbara uno dei più importanti allevamenti di cani Azawak (i cosiddetti “levrieri del deserto”) a livello mondiale che ha regalato all’Italia, grazie ai campioni Made in Città di Castello, titoli europei e internazionali. Dopo essere stata insignita lo scorso mese di dicembre dal Rotary Club del titolo di tifernate dell’anno, Francesca Zampini ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento. In occasione dell’assemblea annuale dei soci, il Gruppo cinofilo Perugino ha dato il via ai festeggiamenti per il 75esimo anno del gruppo. Alla sala dei Notari di Perugia alla presenza del Presidente dell’Enci Dino Muto, dell assessore regionale alle politiche agricole Roberto Morroni, il presidente del Gruppo Cinofilo Perugino Vitaliano Gaggi ha assegnato vari riconoscimenti. Tra questi non poteva mancare il premio a Francesca Zampini che, insieme a Patrizio Palliani, è nella storia della cinofilia con i risultati ineguagliabili conseguiti dai loro bellissimi Azawak. “Allevare cani è un arte sapiente, servono anni di studio conoscenze, etica, passione, amore, Francesca e Patrizio mettono tutto questo in ogni cucciolo che viene alla luce a Città di Castello”, è scritto nella motivazione del premio. Sono proprio Levrieri Azawakh da primato quelli di Città di Castello: lo scorso febbraio un altro sigillo d’oro per l’allevamento “Azamour” di Francesca Zampini. In Russia, Bis Ch Azamour GV Don Carlos, nato a Cerbara, ha ottenuto il titolo di cane dell’anno 2022. Vale a dire ha vinto più “best in show” e raggruppamenti rispetto ai cani di tutte le razze, sesso e classi che hanno partecipato alle mostre canine internazionali nell’anno appena trascorso in Russia. Azamour GV Don Carlos è nato e allevato a Cerbara da Francesca Zampini e Patrizio Palliani ed è ora di proprietà di un importante personaggio pubblico internazionale.