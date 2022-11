Città di Castello, Fiere di San Florido e Retrò: boom di presenze nel centro storico

Va in archivio all’insegna del boom di presenze nel centro storico tifernate l’edizione 2022 delle Fiere di San Florido e quella di novembre di Retrò: la soddisfazione dell’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri.

Le tradizionali fiere di San Florido che da quest’anno sono ritornate anche in Corso Vittorio Emanuele, si sono confermate un appuntamento caro ai tifernati e capace di attrarre tantissimi visitatori. Un successo che ha resistito al maltempo regalando a tutti una bellissima giornata in un centro storico vivo, grazie alle aperture domenicali delle attività commerciali.

“Un successo l’edizione 2022 delle fiere di San Florido – precisa l’assessore Guerri - che sfidando il maltempo di sabato scorso hanno fatto registrare il tutto esaurito con un centro storico bello, pieno e vivo ieri, domenica 20 Novembre. Un abbinamento riuscito quello con Retro’ che si conferma edizione dopo edizione manifestazione di riferimento nel centro italia per hobbisti, antiquariato e vintage.

“Un bel risultato di squadra, per questo ci tengo a ringraziare l’ufficio commercio del Comune tifernate che ha organizzato la manifestazione, il Comando della Polizia Municipale che assieme a tutte le forze dell’ordine hanno garantito il corretto svolgimento della stessa, le attività commerciali per la costante e fattiva collaborazione e ultimi ma non ultimi gli espositori delle fiere che hanno scelto la nostra bellissima città. Adesso – conclude, Letizia Guerri - al lavoro per l’edizione 2023”.