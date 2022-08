Città di Castello, la mostra zootecnica di San Bartolomeo entra nel vivo

Taglio del nastro virtuale per Fiere di San Bartolomeo. Appuntamento per domani, domenica 28 Agosto alle 9, con sindaco e vescovo, monsignor, Luciano Paolucci Bedini in testa, una simpatica e tradizionale occasione di incontro tra le istituzioni civili e religiose della città con i protagonisti della manifestazione e i visitatori. Nella stessa mattinata la Compagnia dei Balestrieri tifernate darà vita a una rievocazione del Palio della Balestra a piazzale Ferri. Fino a domani le famiglie con i bambini avranno l’opportunità di divertirsi nell’area per animazione e giochi che sarà allestita in piazza Fanti con gonfiabili e altre attrazioni.

Intanto alla mostra non passa inosservato Italo, il toro dei record, nel suggestivo scenario del parco comunale Alexander Langer. Con i suoi oltre 16 quintali di peso e un’altezza di 1 metro e 90 al garrese ed una carriera di riproduttore alle spalle degna di uno “stallone” di rango (oltre 200 monte) il toro di 4 anni di proprietà dell’azienda Francesco Fedeli di Badia Petroia. Acquistato dal noto allevatore tifernate alla qualificata asta Anabic (Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne), il poderoso toro è il simbolo del made in Italy della razza Chianina e delle eccellenze del territorio rappresentate da numerose aziende agrarie umbre e di fuori regione.

Notevole interesse e tante domande dei bambini suscita “La fattoria di Dora”, una fattoria didattica che da la possibilità a tutti i più piccoli di conoscere da vicino pecore, capre, conigli, galli, galline, mucche, cavalli, api e alpaca. La Mostra Zootecnica di San Bartolomeo, una fra le più antiche rassegne a livello nazionale è anche il palcoscenico per fare il punto e tirare le somme su un comparto, quello allevatoriale di qualità fiore all’occhiello della regione Umbria. Il parco Langer infatti ospita un importante convegno patrocinato dal Comune sul mondo della zootecnia con l’Associazione Regionale Allevatori di Umbria e Marche che presenta la propria attività, con un focus tra tecnici e allevatori sulle razze allevate in Umbria.