Città di Castello: domenica piena di eventi in centro storico

“Domenica 16 ottobre avremo le piazze principali della città piene di attrazioni grazie all’inedito accostamento tra l’antiquariato, il collezionismo e l’hobbistica di Retrò e il fumetto, con gli eventi della due giorni della Mostra Mercato Tiferno Comics & Games, un’occasione irripetibile per trascorrere la giornata in un centro storico impreziosito anche dall’apertura dei negozi, grazie alla collaborazione di tutti i commercianti”.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta così gli eventi che caratterizzeranno la prossima domenica a Città di Castello, che ospiterà “due manifestazioni tradizionali entrate nei cuori dei tifernati per motivi diversi, che richiameranno tanti visitatori anche da fuori città”. L’edizione di ottobre di Retrò si preannuncia una delle più partecipate dagli espositori provenienti da tutto il centro Italia, che una volta al mese si danno appuntamento fisso a Città di Castello e che hanno già prenotato tutti gli spazi disponibili.

La manifestazione si svolgerà in piazza Garibaldi e in via Gramsci, dove un’ordinanza del comando della Polizia Municipale ha disposto il divieto di transito e sosta veicolari dalle ore 06.00 alle ore 20.00. Tantissimi visitatori, appassionati di manga, cosplayer e amanti del mondo fumettistico in generale sono attesi anche alla Mostra Mercato Tiferno Comics & Games, che l’associazione Amici del Fumetto organizzerà sabato 15 e domenica 16 ottobre nell’ambito della Mostra del Fumetto 2022 dedicata a Guido Crepax, con la sua Valentina, e allestita a Palazzo Facchinetti. Piazza Matteotti ospiterà i commercianti che metteranno in mostra le loro collezioni e gli Artist Alley, i giovani disegnatori che realizzeranno illustrazioni ed esporranno le loro tavole originali. I giochi di ruolo animeranno piazza Gabriotti grazie alla collaborazione con l’associazione Peter Pan. Sul palcoscenico di largo Gildoni, infine, andranno in scena gli spettacoli dei cosplayer, attesi come sempre numerosissimi a Città di Castello. Per tutta la durata della manifestazione su piazza Matteotti, piazza Gabriotti e piazza Fanti saranno interdetti il transito e la sosta veicolari.

“Il ringraziamento – conclude Guerri - va a tutti coloro che hanno reso possibile una giornata così ricca di eventi e attrazioni, che invita a vivere in compagnia il nostro centro storico e a passeggiare tra i tesori artistici e culturali di cui è ricchissimo”.