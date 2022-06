Città di Castello: estate in città con il Concerto del Solstizio protagonista della Festa europea della Musica 2022

Arte e musica per la Pinacoteca di Città di Castello, scelta dal Circolo Luigi Angelini per la Festa europea della Musica 2022 con il tradizionale concerto del Solstizio con il “Qarttetto Mosaico” .

“Grazie al Circolo Angelini rappresentiamo l’Umbria in questo evento internazionale, che porta Estate in città 2022 ben oltre i suoi confini naturali” dichiara l’assessore alla cultura Michela Botteghi, sottolineando come “il connubio musica e museo sia sempre interessante soprattutto grazie al variegato patrimonio che Città di Castello offre”.

Il Circolo Culturale “Luigi Angelini” ha organizzato anche per la stagione 2022 il tradizionale concerto del Solstizio; protagonista di tale evento sarà il “Qarttetto Mosaico” , composto da musicisti di grande esperienza e spessore :Andrea Cortesi I° violino Gloria Ferdinandi II° violino Federico Micheli viola Ivo Scarponi violoncello (Musiche di W.A.Mozart – F. Schubert).

“Il Concerto è inserito nel circuito della 28 ° edizione della Festa Europea della Musica, promossa dal Ministero della Cultura - dichiarano gli organizzatori - e vede così protagonista, anche la nostra Città che avrà un ruolo importante e di promozione all’interno di tale evento nazionale, con le finalità che lo stesso Mic - ha evidenziato - Una Festa che come avviene in altre parti d’Europa coinvolga in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Un grande evento che porti la musica in ogni luogo”.

“Un ringraziamento particolare al Comune di Città di Castello per la collaborazione data e per la splendida location concessa.” concludono gli organizzatori, invitando all’appuntamento tutti gli appassionati della musica martedì 21 giugno 2022 alle ore 18,30 c/o il giardino della Pinacoteca Comunale. Ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno dei locali della manica lunga della Pinacoteca.