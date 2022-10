Città di Castello: nuova esposizione per Moira Lena Tassi

“Historia Abscondita” è il titolo della performance artistica che vuole raccontare alcuni intriganti misteri legati al territorio. Un progetto culturale ideato dall'artista tifernate, Moira Lena Tassi che si svolgerà all' interno della “rotonda medievale”, sabato 29 ottobre, con tre repliche consecutive, alle 16, alle 16,45 e alle 17,30, in collaborazione con la scuola Diamante Danza e con la partecipazione dei musicisti Laureta Hodaj al violino e Anthony Guerrini alla chitarra: patrocinio del comune di Città di Castello e Poliedro Cultura. “Historia Abscondita” continuerà poi nei giorni successivi, il 30 e il 31 ottobre, dalle 15,30 alle 18,30 con l' apertura straordinaria della rotonda medievale all' interno della quale l'artista Moira Lena Tassi esporrà le sue opere e installazioni evocando sempre il fascino e mistero del luogo.

“La rotonda medievale custodisce testimonianze di storia e architettura di inestimabile valore – precisa l’artista - attraverso la danza , la pittura, la musica la recitazione vogliamo far rivivere questo luogo assai suggestivo in occasione di un evento come la mostra nazionale del tartufo, anch'esso tesoro nascosto non tra i vicoli ma tra il verde incontaminato intorno alla città”.