Città di Castello: entra per errore in E45, ciclista salvato dalla polizia

Entra in E45 per sbaglio e non sa come uscirne: ciclista aiutato dagli agenti del commissariato di Città di Castello

I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata Sala Operativa, per la presenza di una persona in bici lungo la E45.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti lo hanno fermato e chiesto spiegazioni. L’uomo ha raccontato di aver fatto ingresso all’interno della E45 per errore e di trovarsi in notevole difficoltà non sapendo come uscirne se non portandosi alla successiva uscita della superstrada.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, l’uomo è stato scortato dalla Volante e portato in salvo fino all’uscita, evitando situazioni di pericolo per la sua incolumità e per quella degli automobilisti che percorrevano la E-45.