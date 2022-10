Città di Castello, Arcaleni: “320 milioni a fondo perduto per i comuni per progetti di efficienza energetica, il comune si attivi”

''I 320 milioni a fondo perduto (denaro che non va restituito) che il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione dei Comuni italiani rappresentano un grande opportunità che va colta subito, per realizzare impianti da fonti rinnovabili e per ridurre così i costi energetici''. A dirlo è Emanuela Arcaleni, capogruppo di Castello Cambia, che sull'argomento ha preparato una interpellanza 'per la segnalazione del bando e perché il Comune si attivi immediatamente''.

''Di fronte ai rincari esorbitanti delle bollette energetiche che anche nel nostro Comune stanno causando forti rincari dei servizi e un esborso notevole di risorse, che inevitabilmente tolgono risorse per altri progetti e servizi pubblici, questa appare come una grande e positiva opportunità per poterli abbattere in tempi ragionevoli – ha spiegato l'esponente della opposizione - Se a Città di Castello il Comune, dopo anche i miei interventi che hanno chiesto conto a Polisport le modalità di gestione degli impianti sportivi e i motivi dell’aumento delle tariffe, ha dovuto ammettere, con positiva autocritica, i ritardi nel predisporre efficaci interventi di risparmio e di produzione di energia, credo che queste possibilità debbano essere colte con immediatezza. La misura, infatti, interviene a sostegno dei Comuni attraverso il finanziamento di: impianti fotovoltaici, impianti solari termici, impianti a pompa di calore per la climatizzazione, sistemi di relamping, chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare generatori di calore. Poter accedere a questi finanziamenti a fondo perduto, per tali impianti da installare presso gli impianti sportivi e, in particolare, presso le piscine comunali, per il riscaldamento degli ambienti e delle acque sarebbe davvero una grande risorsa, in grado di rendere più sostenibile l’accesso ai servizi e migliorerebbe i dati dei conti comunali''.

