Città di Castello, ufficio elettorale a disposizione nella sede di via XI Settembre e alla delegazione di Trestina

In vista dei referendum abrogativi di domenica, 12 giugno, l’ufficio elettorale del Comune, coordinato da Daniela Salacchi, osserverà orari di apertura al pubblico finalizzati a consentire ai cittadini le operazioni necessarie a partecipare al voto, con particolare riferimento al rilascio delle tessere elettorali che i possessori sono invitati a controllare.

Gli interessati potranno rivolgersi al personale dell’ente nella sede di via XI Settembre n.41, nel quartiere San Giacomo, mercoledì 8 giugno dalle 8.30 alle 13; giovedì 9 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30; venerdì 10 giugno dalle 8.30 alle 18 (con orario continuato); sabato 11 giugno dalle 9 alle 18 (con orario continuato); domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 (con orario continuato). Gli elettori potranno recarsi anche alla delegazione comunale di Trestina in via Unione Sovietica n.13 mercoledì 8 giugno dalle 8.30 alle 13; giovedì 9 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30; venerdì 10 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato 11 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; domenica 12 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 23.

L’Ufficio Elettorale ricorda che il duplicato della tessera elettorale, per il quale sarà necessario presentarsi al personale muniti di documento d'identità valido, potrà essere rilasciato in caso di deterioramento; in caso di furto, di smarrimento o in caso di esaurimento degli spazi. La tessera elettorale potrà essere ritirata anche per conto dei familiari.

Per informazioni è possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri di telefono 075.8529242 e 075.8529397 o contattare il personale via fax 075.8552306 e via mail elettorale@comune.cittadicastello.pg.it.