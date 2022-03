Città di Castello, doveva lasciare l'Italia invece è stato bloccato a Morra

Avrebbe dovuto lasciare l'Italia, invece si sta aggirando tranquillamente nella zona di Morra. I carabinieri hanno fermato un venticinquenne di nazionalità marocchina, grazie alle segnalazioni dei cittadini.

L'intervento è avvenuto ieri, venerdì 4 marzo, quando al 112 sono arrivate delle chiamate che comunicavano la presenza di una persona sospetta, aggirarsi nella frazione nella zona sud del Comune. Immediatamente inviata sul posto una pattuglia della Stazione di Trestina, è stato individuato il giovane, privo dei documenti di identificazione.

A questo punto è stato accompagnato in caserma dove, grazie alle impronte digitali, è stato riconosciuto. Sopra la testa del giovane pendeva un ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso nel mese di gennaio dal Questore di Pistoia. I Militari hanno quindi avviato l’iter per l’esecuzione del provvedimento e lo hanno inoltre denunciato per non aver ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale.