Città di Castello, domenica alla scoperta della Rotonda Medievale

Alla scoperta della Rotonda Medievale. Appuntamento fissato a domanid, domenica 17 settembre con l'evento organizzato da PoliedroCultura, con il patrocinio e supporto del Comune di Città di Castello.

L’edificio, ancora poco conosciuto, è situato in via della Rotonda n. 12 a Città di Castello e sorge nell’area un tempo denominata Prato e cioè quella zona tra la cinta muraria duecentesca e quella medievale risalente all’XI secolo dove avveniva la fiera estiva del bestiame. Si tratta di un edificio molto particolare, unico nel suo genere in città, presenta pianta quadrata con impianto cubico sormontato da una volta non perfettamente circolare.

Una struttura similare, in Umbria, si ritrova solo nella cupola di San Pietro ad Assisi mentre analogie strutturali si hanno in modesti edifici di culto della Puglia normanna. La Rotonda inizialmente era un edificio isolato e solo nel ‘400 venne addossata ad altre abitazioni adiacenti. Molto probabilmente fu in questo periodo che venne modificato anche l’interno con la realizzazione del solaio e del piano superiore. Venne inserita nella mappa di Filippo Titi, “Veduta di Città di Castello nel secolo XVII”, e forse è presente anche negli intarsi degli stalli del coro ligneo della Cappella Vitelli nella chiesa di San Francesco a Città di Castello; ciò a dimostrazione dell’importanza dell’edificio anche nel passato. Varie sono le ipotesi sulla destinazione d’uso di questo edificio che principalmente si collega alla presenza degli ordini militari cavallereschi presenti in città, infatti non lontano dalla Rotonda sorgeva la Chiesa Templare di Santa Maria della Carità, il campo delle esercitazioni militari, l’odierna Piazza di San Giovanni in Campo, e l’Ospedale dei Cavalieri di Malta nel Rione Rignaldello.

L’ubicazione all’esterno della cinta muraria medievale fa presupporre che la Rotonda nasca come edificio di culto in area suburbana che serviva al circondario cittadino e forse annesso ad un’area cimiteriale. La particolarità della struttura ci fa pensare ad una paternità di un ordine militare poichè la Rotonda condivide con il Mausoleo di Belmondo a Canosa e con la tomba di Rotari a Monte Sant’Angelo in Puglia, il destino di una scelta architettonica che è il risultato di una trasmissione diretta di elementi estranei alla tradizione occidentale resa possibile dall’esperienza delle crociate. Da molti anni la Rotonda viene aperta al pubblico da PoliedroCultura tramite aperture straordinarie, visite guidate, laboratori didattici e anche questa estate è stata aperta tutte le domeniche; le aperture straordinarie continueranno tutte le domeniche del mese di settembre e il 17 PoliedroCultura organizza un evento eccezionale.

Alle 15:30 appuntamento presso la Pinacoteca Comunale per "Tracce di Ordini militari e cavallereschi in città", si tratta di una visita guidata alle vie e ai luoghi nascosti di una Città di Castello che ci racconta tracce e presenze di ordini militari e cavallereschi come ad esempio i Templari e i Cavalieri di Malta. Oggetto della visita sarà anche la Rotonda Medievale. Costo della visita guidata € 5,00 a persona Prenotazione obbligatoria a PoliedroCultura 0758554202 / 0758520656 culturalpoliedro.org



Alle 18:00 presso la Rotonda Medievale di Città di Castello potremo assistere ad una Performance organizzata da PoliedroCultura dal titolo "Luci Ombre Misteri" a cura di Studio Danza Giubilei, al Violino Noemi Celestini. La performance avrà una durata di 15 minuti circa e si potrà accedere in gruppi di 15 / 20 persone. L’ingresso alla performance è gratuito.