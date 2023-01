Città di Castello, domenica 15 Gennaio shopping di inizio anno nel centro storico

Appuntamento di inizio anno per Retrò, che, domenica 15 gennaio (terza domenica del mese) sarà protagonista della prima edizione 2023 nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, con tante idee regalo che saranno portate in vetrina da espositori, oltre 100, provenienti dall’intero centro Italia, in una giornata dedicata anche allo shopping, con tutti i negozi del centro storico aperti. Il mercatino, una delle prime rassegne di questo genere che si svolge da oltre 30 anni, abbraccia diversi ambiti espositivi che spaziano dalla filatelia alla numismatica, dall’artigianato all’antiquariato, dal libro al mobile antico e si svolge nel suggestivo centro storico dove a fare da cornice sono le vie, le piazze e i magnifici palazzi nobili rinascimentali come Palazzo Vitelli a Sant’Egidio centro di mostre di arte contemporanea, Palazzo Vitelli alla Cannoniera sede della Pinacoteca comunale, Palazzo Vitelli a San Giacomo che ospita la Biblioteca Comunale, Palazzo Albizzini Fondazione Burri.

La rassegna diventa non solo una possibilità per conoscere una città ricca di opere d’arte che vanno dal Medioevo al Rinascimento all’arte contemporanea, ma anche un’occasione per poter gustare nei ristoranti ed esercizi ricettivi della città i prelibati menù della cucina locale di cui il tartufo è il protagonista assoluto in tutte le stagioni: la trifola in autunno e in inverno, il bianchetto a primavera, il nero (scorzone) in estate. I visitatori avranno inoltre la possibilità di fare shoopping nei negozi del centro che resteranno aperti per l’occasione.

“Ringraziamo tutti gli antiquari, i rigattieri, i collezionisti e gli hobbisti che continuano a scegliere la nostra città per l’edizione del nuovo anno, la prima, davvero speciale di Retrò e tutti i commercianti del centro storico, che insieme a loro daranno vivacità e colore alla nostra bellissima città, con tante buone idee di acquisti per tifernati e turisti - ha dichiarato l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri - la gratitudine per il personale comunale del settore Commercio e Turismo ed il Corpo di Polizia Municipale per tutto il lavoro di supporto svolto”.