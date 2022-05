Città di Castello: diocesi in lutto per la morte di Gian Franco  Scarabottini

Una intera comunità in lutto per la morte di Gian Franco Scarabottini, economo diocesano, direttore Beni Culturali ed Edilizia di Culto e punto di riferimento per la città e non solo.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che sono stati espressi, fra cui quello del sindaco e dell'amministrazione comunale.

Il cordoglio del sindaco

“Gian Franco Scarabottini, tifernate, già stimato dirigente Enel delle sedi distaccate Umbria, ha rappresentato per tutti noi anche amministratori locali, un punto di riferimento, in particolare per l’attività di Economo Diocesano e direttore Beni Culturali ed Edilizia di Culto, che ha svolto da sempre a fianco del vescovo Monsignor Domenico Cancian, del clero e della diocesi tutta. Spesso, pur nella distinzione dei ruoli, abbiamo condiviso iniziative comuni, e Gian Franco Scarabottini era sempre al nostro fianco nel cercare di risolvere anche questioni e problematiche quotidiane a nome della Diocesi, unicamente per il bene delle persone. Un pezzo significativo della città che oggi viene a mancare in primo luogo per la sua famiglia, per la diocesi e per tutti coloro che ne hanno apprezzato le doti umane e professionali” hanno detto dal Comune.

“Alla famiglia ed in particolare alla figlia Sara, giornalista professionista e funzionaria del comune di Città di Castello, giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale e dell’ente tutto nelle sue componenti istituzionali ed amministrative”, ha concluso il sindaco. Al messaggio di cordoglio del sindaco si uniscono i colleghi dell’Ufficio Stampa, Giorgio Galvani e Marco Baruffi, rinnovando alla cara collega Sara Scarabottini, affetto e vicinanza.

Il dolore della diocesi

Anche l'intera diocesi è stata scossa dalla notizia del decesso di Scarabottini, con un '' profondo dolore dell’amministratore apostolico di Città di Castello mons. Domenico Cancian, di tutto il clero tifernate e dei dipendenti''.

Entrato nell’ufficio economato nell’anno 2000 come collaboratore di monsignor Benso Benni, Gianfranco ne ha preso il posto come economo nel 2009 mantenendolo fino ad oggi.

''Ha svolto il suo ruolo con passione e competenza, schiettezza ed attenzione verso tutte le realtà ecclesiali – hanno ricordato - Non ha mai fatto mancare il suo aiuto – ove richiesto – ed ha cercato di operare per migliorare le strutture al fine di favorire una maggiore azione pastorale. Sono stati tantissimi i lavori che ha seguito in prima persona, ultimo in ordine di tempo il restauro del ciclo pittorico della Cattedrale di Città di Castello. Ha sempre sostenuto con fedeltà e devozione l’azione pastorale del vescovo''.

''L’intera comunità diocesana, vicina da giorni a tutti i familiari di Gianfranco, esprime le condoglianze alla famiglia'' hanno concluso.

La vicinanaza dei giornalisti

Anche i colleghi giornalisti tifernati si uniscono al dolore dell'amica Sara Scarabottini, per la scomparsa del padre Gian Franco. “Come direttore della sede locale Enel prima ed economo della Curia poi Gian Franco Scarabottini attraverso la sua qualificata operatività si è distinto per anni nel tessuto sociale e civico altotiberino : fondamentale il suo ruolo nel recupero e restauro di alcuni dei beni culturali più importanti della Diocesi tifernate e di tante iniziative di solidarietà”, concludono i giornalisti e colleghi tifernati rinnovando a Sara e alla sua famiglia le più sentite condoglianze, vicinanza e affetto.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di PerugiaToday.