Città di Castello, diocesi in lutto: è morto don Aldo Viti

Nel tardo pomeriggio di ieri 21 agosto, presso la casa di riposo Sant’Elisabetta di Citerna é morto don Aldo Viti.

Nato nella frazione umbertidese di Mita il 17 aprile 1931, il 29 giugno 1956 é stato ordinato sacerdote ed ha svolto il suo servizio pastorale presso la parrocchia di Pieve delle Rose fino al 1959. Dal 1 maggio 1959 al 30 giugno 1966 é stato parroco a Castelguelfo nel comune di Pietralunga.

Dal 1 luglio 1966 fino al 23 novembre 2011 é stato parroco di San Leo Bastia, nel comune di Città di Castello molto amato dai fedeli. Si è sempre distinto per lo zelo pastorale, per la pietà, per l’integrità della vita.

Fra i tanti messaggi di cordoglio anche quello della chiesa diocesana di Città di Castello che si unisce al dolore di tutti i suoi familiari.

E quello del sindaco e dell’amministrazione comunale "A lui mi legano ricordi e trascorsi di vita importanti – ha detto il sindaco – don Aldo amava la sua comunità, i luoghi del suo mandato pastorale e le bellezze storiche ed artistiche di cui era fiero sostenitore”.

La camera ardente é attualmente allestita nella chiesa di Sant’Elisabetta a Citerna.

Nel pomeriggio di oggi 22 agosto sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di San Leo Bastia dove domani 23 agosto alle ore 15 saranno celebrate le esequie.