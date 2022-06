Città di Castello, diciannove studenti impegnati alla Fondazione Burri per la realizzazione di un documentario

Hanno studiato e imparato a conoscere Alberto Burri. Sono i ragazzi del Liceo Statale "Plinio il Giovane" e del Liceo Europeo "San Francesco di Sales", protagonisti del progetto ''EduCare'' che si concluderà venerdì.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, si è svolto nell’arco di sei mesi, da novembre a maggio.

Gli studenti, guidati dal personale specializzato di Atlante Servizi Culturali, hanno conosciuto Alberto Burri e la sua arte, i personaggi legati alla figura del Maestro e dei suoi musei, visitato i luoghi, al di fuori di Città di Castello, che conservano sue importanti opere come Milano, Ravenna, Pistoia, Bologna, hanno intervistato amici, collaboratori e studiosi.



I ragazzi hanno realizzato degli splendidi documentari, con la supervisione e la consulenza di Arti Binarie che ha messo a disposizione la loro professionalità e strumentazione. I lavori saranno consultabili nei monitor della sala Multimediale degli Ex Seccatoi del Tabacco.

Venerdì, in occasione della presentazione, gli studenti illustreranno i vari passaggi che hanno portato alla realizzazione del documentario che sarà a disposizione dei visitatori per l'intero weekend secondo gli orari del museo.