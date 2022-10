Città di Castello, sconfiggere il diabete in tre mosse

Effettuare un controllo puntuale in tutti i comuni dell'Altotevere per sconfiggere il diabete.

Al via un nuovo percorso e nuova collaborazione, tra Nuova Associazione Diabetici e Anpas Croce Bianca P.A. Tifernate, che nei prossimi giorni porterà le due associazioni a svolgere azione di sensibilizzazione e di controllo in tutti i comuni della nostra Alta Valle del Tevere, anche quelli più piccoli, spesso trascurati, ''perché crediamo – ha ricordato Giordano E. Giulietti – “che per l’affermazione dei diritti dei pazienti è necessario unire gli sforzi di tutti, con iniziative, atte a migliorare il benessere e lo stato di salute dei cittadini con diabete. Crediamo fondamentale per il raggiungimento di questi scopi, rafforzare il nesso tra volontariato e diabete, senza riempire i vuoti e colmare le inadempienze delle istituzioni pubbliche, ma per affermare i valori, i diritti sociali e sanitari dei pazienti di diabete in quanto persone, ascoltare le esigenze dei pazienti diabetici, creare cultura sulle forme di prevenzione e promuovere la partecipazione consapevole dei pazienti nella gestione della propria patologia”.

''Siamo convinti – hanno ancora spiegato - dell’importanza di diffondere nel modo più capillare possibile la cultura diabetologica con attenzione educativa, al fine di sviluppare in modo equilibrato, serio e competente, un ruolo di stimolo politico sulle politiche sociali e sui servizi alle persone nei territori''.

In particolare, l' impegno sarà rivolto alla prevenzione primaria e comunicazione in generale.

Una presenza quella di Anpas, fondamentale per questo progetto dove ha sottolineato Fortuna: “il variegato e meraviglioso mondo del Volontariato è un contesto stupendo dove impegnarsi per costruire porzioni di società migliore, per provare a dare un contributo al servizio di chi crede nel futuro, per offrire a tutti noi una speranza più grande e più bella per la nostra vita. La nostra esperienza, la logistica, la disponibilità di mezzi, strutture, attrezzature e personale medico infermieristico, ci rende convinti nella risposta altrettanto positiva e nella collaborazione di ASL, farmacie e medici di base”.