Città di Castello, aperto un locale abusivo in pieno centro: maxi multa e chiusura forzata

Doveva esserci un bar, ma avevano creato un locale per spettacoli. Gli agenti della polizia di Città di Castello hanno denunciato due persone (il titolare del bar) e il rappresentate legale della società, con tanto di maxi multati di oltre 4 mila euro.

Qualche era fa i poliziotti avevano riscontrato che all’interno del bar era stata organizzata una serata musicale. Alla richiesta di esibire la documentazione, il 50enne aveva dichiarato agli operatori di non esserne in possesso in quel momento e che l’avrebbe esibita il giorno successivo presso il comando della Polizia Locale.

All’interno dell’esercizio, inoltre, gli agenti avevano accertato l’omessa esposizione della tabella informativa sugli effetti collaterali dell’abuso di alcol e la mancanza dell’apparecchiatura necessaria alla rilevazione del tasso alcolemico, oltre all’incongruenza tra l’orario di chiusura reso pubblico mediante affissione e quello effettivo.

Il successivo 25 agosto, gli agenti delle volanti, impiegati negli ordinari servizi di pattugliamento, nel transitare in via Albizzini, avevano notato numerose persone assembrate all’interno del bar e, per questo motivo, avevano deciso di verificare la situazione.

Entrati all’interno del locale, gli agenti avevano constatato la presenza di circa 100 persone che prendevano parte ad uno spettacolo analogo a quello della sera precedente.

Dagli accertamenti effettuati dal personale della sezione amministrativa del Commissariato è emerso che il titolare dell’attività non si era mai munito della prescritta autorizzazione e licenza per effettuare pubblici spettacoli, attività che dai controlli è risultata essere prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso, inoltre, aveva omesso di far verificare l’idoneità tecnica dei locali per la tutela della pubblica incolumità. Per questi motivi, al termine degli accertamenti di rito, il titolare e il rappresentante legale della società sono stati denunciati per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Il 50enne, inoltre, è stato sanzionato per le violazioni di natura amministrativa per un totale di 4514 euro.