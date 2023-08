Città di Castello, birra venduta a due ragazzine e senza scontrino: multa pesante e denuncia al proprietario del bar

La Polizia Locale di Città di Castello ha denunciato all’autorità giudiziaria il gestore di un bar per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.Gli agenti in servizio sono stati insospettiti dalla presenza nel locale di clienti molto giovani e all’uscita di due ragazze con alcune birre in mano si sono fatti avanti per fermarle e identificarle. ntrambe sono risultate minorenni, rispettivamente di 15 e 16 anni di età, e al termine degli accertamenti sono state affidate ai genitori. Ulteriori controlli sull’attività hanno permesso di riscontrare inoltre che il gestore, disattendendo quanto previsto dalla normativa di settore, non avesse emesso lo scontrino fiscale.