Città di Castello, sempre ubriaco nel locale e infastidisce le persone: arriva il daspo

Era diventato l'incubo degli avventori e dei gestori del bar: ma d'ora in poi, almeno per anno, un cinquantunenne straniero residente a Città di Castello, non potrà più mettere piede nel locale a Cinquemiglia.

A notificare il “Daspo Urbano” all'uomo, sono stati i carabinieri della stazione di Trestina.

Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni dei militari perchè lo straniero, continuamente in stato di ubriachezza, si è reso responsabile in più occasioni di comportamenti molesti e aggressivi nei confronti degli avventori di un locale pubblico della frazione di Cinquemiglia. La pattuglia dei Carabinieri, più volte intervenuta a seguito delle varie richieste avanzate sia da parte del titolare dell’esercizio pubblico che anche dagli avventori, disturbati e spaventati dal comportamento dell’uomo, ha posto fine a questa situazione notificando allo straniero il divieto di accedere per un anno, sia all’interno che nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico.