Città di Castello, dal banco alla tavola per festeggiare 50 anni dal diploma: 1972-2022

Cosa c’è di meglio di un buon pranzo fra compagni di classe che si ritrovano per festeggiare i 50 anni dal diploma? Così è stato a Citta’ di Castello nel solco di simpatiche ed allegre “rimpatriate” che si susseguono a distanza di mezzo secolo dal 1972 anno dell’agognato “pezzo di carta” il diploma che ha aperto le porte alla vita non solo professionale. Per gli alunni della classe 5 C del corso di ragioneria dell’Istituto Tecnico “Ippolito Salviani” è stata una giornata speciale ricca di ricordi, risate ed emozioni. “Tante le promesse, ma la più importante e che tutti cercheremo anche in questo passato, le risposte per andare avanti serenamente”, hanno dichiarato tutti i partecipanti alla bella iniziativa: Veronica Bastianelli, Ivana Berardi, Carla Giovacchini, Paola Giubilei, Daniela e Patrizia Gualdani, Bruno Mambrini, Pietro Marconcini, Daniela Marinelli, Mariella Mariucci, Massimo Pascolini, Rosanna Pasqui, Anna Maria Piergentili, Carla Puletti, Luana Ranieri, Fausto Rossi, Marinella Salciarini e Sandra Spapperi.