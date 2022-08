Città di Castello, progetto “borghi sicuri” della polizia, controlli a Cerbara

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri” che, questa volta, ha visto impiegato il personale della polizia del commissariato di Città di Castello, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine “Umbria Marche” e dalla polizia municipale.

Obiettivo principale è l’attento e costante monitoraggio e contrasto, diurno e notturno, di tutti quei fenomeni che destano particolare allarme sociale quali reati predatori, relativi al consumo e allo smercio di sostanze stupefacenti e alla microcriminalità in genere.

Un briefing strategico ha anticipato l’avvio dei controlli e in aderenza con le disposizioni progettuali della Questura di Perugia, sono state predisposte e pianificate le linee operative dei servizi interessati, nonché individuati gli obiettivi da monitorare.

Durante il servizio, coordinato da un funzionario del commissariato di Città di Castello, sono stati effettuati 6 posti di controllo nel centro storico, lungo le vie d’accesso e nelle strade principali.

I controlli sono stati estesi anche alle zone periferiche come quella di Cerbara dove gli agenti hanno effettuato 3 posti di controllo.

L’attività ha impegnato gli agenti anche in approfonditi controlli condotti all’interno di esercizi commerciali. Sono stati 5 i bar sottoposti ad accertamenti e 29 gli apparecchi slot sottoposti a controllo. Per alcuni esercizi pubblici monitorati sono in corso ulteriori accertamenti diretti alla contestazione di illeciti amministrativi relativi alla regolare conduzione delle attività.

Oltre 80 sono state le persone identificate e sottoposte ad accertamenti mentre sono stati 34 i veicoli controllati.