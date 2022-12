Città di Castello, controlli a tappeto sul territorio per evitare furti: posti di blocco e multe

Cinquanta auto fermate e 70 persone identificate. Controlli serrati da parte dei carabinieri della compagnia di Città di Castello, coordinata dal maggiore Giovanni Palermo, che nella serata di giovedì 8 dicembre hanno effettuato un servizio a largo raggio, che ha interessato Città di Castello ed il confine sud fino a Umbertide. L’attività, coordinata dalla compagnia, ha visto in campo pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Umbertide, Citerna, San Giustino e Trestina, ha previsto una meticolosa vigilanza su un’area ove nei giorni scorsi era stata la presenza di persone e mezzi sospetti. Il bilancio della serata, oltre a sanzioni per violazioni al codice della strada per condotte di guida pericolose quali l’uso del cellulare alla guida ed il mancato uso delle cinture di sicurezza, ha visto il controllo di 50 mezzi e l’identificazione di oltre 70 persone.