Città di Castello, controlli dei carabinieri: fioccano multe

Controlli serrati da parte dei carabinieri di Città di Castello che, a cominciare da venerdì sera, hanno intensificato la vigilanza nei territori, con particolare attenzione alla “movida” nell’abitato di Città di Castello Umbertide e San Giustino, ove erano in programma alcuni eventi di richiamo per i più giovani.

Le attività, che hanno visto protagonisti principali i militari dell’Aliquota Radiomobile, affiancati dai colleghi delle stazioni, hanno consentito di eseguire una serie di interventi.

Un uomo è stato multato per omessa precedenza a seguito della quale ha causato un sinistro stradale con altro veicolo in transito: 167 euro di multa. Uno è stato, invece, sanzionato per non aver mantenuto una velocità adeguata alle condizioni della circolazione stradale. L’uomo infatti, transitando a velocità elevata nel capoluogo tifernate, non è riuscito ad evitare l’impatto con un veicolo che si immetteva nella via: per lui una contravvenzione da 87 euro, oltre alla perdita di cinque punti sulla patente di guida. Infine tre persone sono state controllate alla guida dei rispettivi veicoli non in possesso dei previsti documenti da portare con sè al momento di mettersi alla guida. Per loro contravvenzioni da 42 euro