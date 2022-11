Città di Castello, lunedì si riunisce il consiglio comunale con due sessioni:

Bilancio e costi energetici, viabilità, cultura, scuola, gestione dell’assetto del territorio e dei rifiuti, affidamento del canile comprensoriale di Lerchi, sanità e politiche per i giovani saranno i temi all’ordine del giorno del consiglio comunale che il presidente Luciano Bacchetta ha convocato per lunedì 28 novembre alle ore 16.00, per il question time dedicato a interrogazione e interpellanze, e alle ore 17.30, in seduta ordinaria, per la trattazione degli argomenti di natura amministrativa. I lavori inizieranno con la trattazione delle interrogazioni sulla mancanza di pubblica illuminazione nel tratto viale Alcide De Gasperi all’intersezione con via Giovanni Spadolini (proposta dal consigliere della Lega Valerio Mancini, con replica dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti); sull’attività di prevenzione e manutenzione dei rischi idrici da piogge (presentata dal consigliere Roberto Brunelli del Pd, con risposta dell’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli); sulla rotonda in località Riosecco (proposta dal consigliere di FI Tommaso Campagni, con replica dell’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti); sulla stagione teatrale 2022-2023 (presentata dal consigliere di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani, con intervento in aula dell’assessore alla Cultura Michela Botteghi); sulle misure di sostegno agli studenti stranieri (firmata dalla consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, con replica dell’assessore ai Servizi Sociali Benedetta Calagreti). A chiudere il question time sarà l’interpellanza sull’ampliamento della discarica di Belladanza (presentata dalla consigliera dei Civici X Città di Castello Luciana Bassini, con risposta dell’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli). La gestione del bilancio comunale caratterizzerà l’inizio della seduta ordinaria, con l’assessore competente Mauro Mariangeli che relazionerà sulla delibera n. 192 del 19 ottobre scorso, riguardante la variazione di bilancio di competenza della giunta, e presenterà la ratifica della delibera n. 198 del 24 ottobre scorso, concernente la variazione al bilancio di previsione ed al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 che è stata adottata dalla giunta comunale d'urgenza con i poteri del consiglio comunale, la variazione di bilancio di competenza consiliare e l’adeguamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, sui quali sarà chiamata a pronunciarsi l’assemblea. I lavori proseguiranno con l’interrogazione del consigliere della Lega Valerio Mancini circa gli interventi di sistemazione della viabilità rurale a Celle, vocabolo San Pietro, con intervento in aula dell’assessore competente Rodolfo Braccalenti; l’interrogazione dei consiglieri Loriana Grasselli, Ugo Tanzi, Luigi Gennari (Psi) circa l’andamento delle liste d’attesa della sanità in Altotevere, con replica del sindaco Luca Secondi; l’interrogazione dei consiglieri Gionata Gatticchi (Pd), Rosanna Sabba (Lista Civica Luca Secondi Sindaco), Loriana Grasselli (Psi) circa la riattivazione della Rsa e degli ingressi presso l’Asp Muzi Betti, con intervento del primo cittadino Luca Secondi; l’interrogazione del consigliere Tommaso Campagni (FI) circa la scuola di Riosecco, con risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti; l’interrogazione del consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) circa l’attacco biologico in Pinacoteca, con replica dell’assessore alla Cultura Michela Botteghi; l’interrogazione del consigliere Massimo Minciotti (Pd), circa piste e attraversamenti pedonali nel quartiere di Riosecco, con risposta dell’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti. La seduta sarà chiusa dal dibattito e dal voto su due mozioni, quella della consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) per l’integrazione del bando di gara relativo alla gestione del canile comprensoriale di Lerchi e quella dei consiglieri del gruppo del Pd sul caro energia e sul sostegno agli enti locali. Il consiglio comunale potrà essere seguito dai cittadini in diretta streaming sulla pagina istituzionale del Comune, sezione “Comune in diretta – streaming audio video”, al link https://cittadicastello.consiglicloud.it/home e attraverso il canale ufficiale YouTube del Comune di Città di Castello.