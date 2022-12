Città di Castello, la grande musica per Natale: Francesco Attesti agli Illuminati

A Città di Castello non può mancare nel calendario delle festività natalizie la grande musica. Dopo il concerto della Filarmonica Puccini e subito dopo l’evento del 26 dicembre 2022 con la corale Marietta Alboni, appuntamento giovedì 29 dicembre alle ore 21 presso il Teatro degli Illuminati di Città di Castello, con il recital pianistico Le Variazioni Goldberg di Francesco Attesti.

Le Variazioni Goldberg (BWV 988) sono un'opera per strumento a tastiera consistente in un'aria con trenta variazioni, composte da Johann Sebastian Bach fra il 1741 e il 1745 e pubblicate a Norimberga dall'editore Balthasar Schmid. Sono dedicate a Johann Gottlieb Goldberg, a quel tempo in servizio a Dresda come maestro di cappella presso il conte von Brühl. Nel darne notizia l’assessore alla Cultura Michela Botteghi ricorda come “la musica sia una parte importante delle attività culturali cittadine, grazie alle numerose formazioni di qualità espressione di artisti e appassionati locali. Dopo il concerto della Filarmonica Puccini e della Corale Marietta Alboni, ospitiamo Francesco Attesti, che si esibirà nella cornice del Teatro degli Illuminati, suonando il pianoforte gran coda Tallone, in dotazione del Teatro, uno strumento di grande pregio, con caratteristiche specifiche e una storia significativa, che vogliamo valorizzare. Diamo per scontato questa presenza silenziosa ma carismatica, che dietro accordatura, Attesti ha accettato di suonare per il suo concerto. Sarebbe bello se altri, in occasione analoghe seguissero questo esempio”.

Interprete del concerto sarà il pianista Francesco Attesti che introdurrà anche l’opera con un breve excursus sulla genesi di questo capolavoro. Professionista affermato a livello internazionale con quasi mille concerti al suo attivo in oltre quaranta paesi, darà il via proprio dalla città tifernate ad un tour con le Goldberg che lo porterà in Europa e America nei prossimi mesi.

Prenotazioni e info al 379 243 8585, biglietto unico 10 €. Apertura del botteghino degli Illuminati il giorno dello spettacolo dalle ore 17.30