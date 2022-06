Città di Castello, la Filarmonica in concerto con ''Walt Disney, i sogni son desideri''

Giovedì 9 giugno alle 21.15, nella splendida cornice di Piazza del Marchese Paolo, la Filarmonica Giacomo Puccini di Città di Castello, diretta dal maestro Nolito Bambini, si esibirà in un tradizionale concerto all'aperto, come quando era una delle poche attrattive dei tifernati nelle sere estive.

Il programma intitolato Walt Disney, i sogni son desideri è un omaggio al vero e proprio interprete del sogno americano, nell'anno che precede il centenario della fondazione della Disney production, una fucina di capolavori, in cui la musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale.

Ascolteremo pertanto, in suggestivi arrangiamenti che esaltano le possibilità espressive dell'orchestra di fiati, le più belle canzoni dei lungometraggi di animazione da Aladdin, a Il Re leone, fino a Up e, passando per il capolavoro assoluto di Mary Poppins, alle fantasie su colonne sonore di film altrettanto celebri come I Pirati dei Caraibi e Alice in the wonderland.

Una ghiotta occasione per rivivere, attraverso queste intramontabili melodie, emozioni che appartengono diverse fasi della nostra esistenza e farci sentire, almeno per lo spazio del concerto, eterni fanciulli come i personaggi immaginati dalla geniale fantasia di Disney.