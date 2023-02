Città di Castello, compleanno con il lavoro dietro il “bancone” della gastronomia del mercato coperto

Fiorella Flavi, per tutti “Denise”, ormai conosciuta come la “regina” del mercato coperto, (uno scorcio di storia e tradizione tifernate che collega via Cavour con Via del Popolo) da 63,anni compiuti oggi sempre dietro il bancone della pizzicheria di prelibatezze gastronomiche, salumi e formaggi, con il sorriso sulle labbra, garbo e disponibilità verso il cliente. Denise ha alzato per per la prima volta la saracinesca dell’attività commerciale a soli di 18 anni nel 1960 e da allora ad oggi non ha mai “marcato visita” e non si è concessa un giorno di ferie. Un vero e proprio primato di attaccamento al lavoro, alla comunità locale, alla clientela sempre nello stesso luogo, in fondo al mercato coperto accanto alla pescheria, luogo simbolo della storia locale, meta di generazioni di tifernati e turisti, cultori del buon mangiare, che ha condiviso a lungo con il marito Gabrio Guerrucci e da qualche anno con la figlia Alessandra, consacrato da riconoscimenti delle istituzioni, ultima la Camera di Commercio nell’ambito di uno specifico concorso di fedeltà al lavoro. Dagli anni sessanta ad oggi “Denise”, pur restando sempre al proprio posto con grembiule e cappello d’ordinanza ha praticamente fatto il giro del mondo, servendo ed intrattenendo con aneddoti e dovizia di particolari sui prodotti in vendita, clienti provenienti da ogni continente: America, Australia, Giappone, Cina, Olanda, Russia ed ovviamente tutte le regioni d’Italia. Pur non conoscendo le svariate lingue si è sempre fatta capire con trucchi e stratagemmi che tutt'ora utilizza per prendere i clienti per la gola. Prima di tutto ai tifernati ma poi anche a personaggi noti, attori , registi , politici, artisti, Denise ha sempre strappato una risata , magari recitando frasi famose a loro appartenute: dall’ex presidente Rai, Carlo Fuscagni, ad Alberto Burri, Marcello Tusco, Giordano Petri, Paolo Granci ed in questa estate la bellissima attrice Gwyneth Paltrow. “La mia vita e’ qui. Il lavoro, la famiglia sono sempre state qui in questo luogo straordinario della città con i clienti di sempre che ringrazio per la fedeltà e apprezzamento che hanno dimostrato nel corso di oltre 63 anni”, ha dichiarato anche oggi al compimento del compleanno con il “bancone” al termine della solita giornata iniziata con la sveglia alle 5 con il sorriso ed il desiderio di andare avanti senza guardarsi indietro