Città di Castello, finisce nei guai dopo un controllo su strada: trovato un coltellaccio da 30 centimetri nella vettura

Denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un cittadino albanese, classe 1976, fermato dalla Polizia del Commissariato di Città di Castello. Il 47enne è finito nella rete dei controlli mentre transitava a bordo della sua automobile in via Piero della Francesca. Dopo averlo fermato e identificato, i poliziotti hanno ispezionato la vettura trovando un grosso coltello di 29 centimetri del quale lo straniero sentito in merito non è stato in grado di dare una spiegazione sul possesso. Il tutto è stato sequestrato mentre al 47enne è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.