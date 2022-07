Città di Castello, oggi si riunisce il consiglio comunale

Oggi, giovedi 28 Luglio si riunisce il consiglio comunale: alle 17 “seduta dedicata ad interrogazioni e interpellanze” e alle 18 “seduta ordinaria”.

Il consiglio comunale è stato convocato dal presidente Luciano Bacchetta per giovedi 28 luglio, nella residenza municipale di piazza Gabriotti: alle ore 17 “seduta dedicata ad interrogazioni e interpellanze” e alle ore 18, “seduta ordinaria”.

Il primo punto all’ordine del giorno della seduta delle ore 17 è l’interrogazione del consigliere Valerio Mancini circa la mancanza di contenitori per rifiuti lungo la E45 nel tratto che attraversa il comune di Città di Castello.

Seguiranno poi, l’interrogazione del consigliere Andrea Lignani Marchesani circa l’accesso al centro storico attraverso varchi elettronici, l’interrogazione dei consglieri Federico Bevignani e Roberto Brunelli circa l’incrocio pericoloso e velocità sostenuta dei veicoli in via etruira frazione Trestina, l’interrogazione del consigliere Valerio Mancini circa la frana in località antirata, l’interrogazione del consigliere Gionata Gattichi sull’emergenza siccità e cambiamento climatico, l’interrogazione dei consiglieri Riccardo Leveque, Andrea Lignani Marchesani ed Elda Rossi circa il decreto sindacale su amministratore unico di Polisport srl e l’interrogazione della consigliera, Rosanna Sabba, sui servizi sanitari.

Alle 18 “seduta ordinaria” al primo punto all’ordine del giorno subito dopo le comunicazioni, ci sarà poi il conferimento della cittadinanza onoraria di Città di Castello a Vincenzo Mollica (relatore sindaco) e ordine del giorno del consigliere Gionata Gatticchi sull’attuazione del progetto reddito alimentare. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il canale ufficiale Youtube del Comune di Città di Castello.