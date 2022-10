Città di Castello, chiuso il Comune lunedì 31 ottobre

Chiusura uffici comunali per lunedi 31 ottobre: lo stabilisce l’ordinanza sindacale pubblicata ad albo on line. Nell'atto viene spiegato che ''valutata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la fruizione delle ferie, in occasione delle celebrazioni del 1° novembre''.

Non solo ma il documento recita che '' Ritenuta, per le finalità sopraesposte, l’opportunità di disporre la chiusura degli uffici comunali nel giorno del 31 ottobre ricadente di lunedì; Considerato che saranno comunque garantiti il Servizio di Polizia Municipale (servizio vigilanza), il Servizio Turismo (front-office) e i servizi che vengono già svolti in reperibilità''.