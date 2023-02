Città di Castello, successo per la festa di Carnevale tornata in piazza Matteotti per la prima volta dopo la pandemia

“Un bel pomeriggio, una bellissima piazza riempita da cittadini di tutte le età e da tante famiglie con i bambini venuti a festeggiare il Carnevale nel nostro centro storico”. E’ il commento con cui l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri sottolinea la soddisfazione per la riuscita della festa di Carnevale in piazza di ieri, ringraziando “le società rionali di San Giacomo, Madonna del Latte, Mattonata, Pesci d’Oro, Prato, Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Pio, le pro loco di Casella e Garavelle e di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto, che hanno reso possibile e animato l’evento con entusiasmo e voglia di fare, affiancandosi al Comune in una bella sinergia che è stata il valore aggiunto della manifestazione e ha contribuito al suo successo”. Coriandoli, musica e allegria hanno accolto grandi e piccini che fin dalle 15.00 si sono presentati puntuali con costumi e maschere in una piazza Matteotti che nel giro di un’ora si è riempita completamente sulla colonna sonora delle musiche per i bambini suonata al centro della festa e della disco dance per i più grandi mixata dalla piattaforma aerea montata su Largo Gildoni dalla pro loco di Cornetto e dai ragazzi e dalle ragazze di San Maiano e Cinquemiglia. I balli e gli scherzi hanno preso subito il sopravvento, coinvolgendo tutti in un clima festoso, sotto lo sguardo benevolo di Re Dodone, la maschera per eccellenza del Carnevale tifernate portata in piazza dalla pro loco Casella-Garavelle, e davanti al carro allegorico ispirato ai viaggi spaziali realizzato dalla pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto con un gruppo di giovani delle rispettive frazioni e di Santa Lucia. “Tutte le attrazioni hanno riscosso grande successo, dai giochi, ai balli fino al truccabimbi, come pure gli stand gastronomici delle società rionali, che hanno assicurato a tutti la possibilità di degustare dolci e prodotti della nostra tradizione”, evidenzia Guerri. In questo contesto, l’assessore ringrazia sentitamente il personale dell’Ufficio Commercio “per aver coordinato e gestito al meglio, con solerzia e amore per la propria città, lo svolgimento della manifestazione” e dà appuntamento al prossimo anno “per un’edizione ancora più coinvolgente e divertente nel solco della tradizione storica di Città di Castello”.