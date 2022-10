Città di Castello, aumentano le famiglie in difficoltà che si rivolgono alla Caritas diocesana

Crescono le famiglie povere in Altotevere. E lo dimostra, dati alla mano, la Caritas di Città di Castello, coordinata dal direttore Gaetano Zucchini.

Per i responsabili, infatti, sono aumentati i soggetti italiani che si rivolgono alla struttura in piazza del Garigliano sia per mangiare che per ricevere un aiuto nel pagare le bollette o l'affitto.

Una stima, ancora parziale, parla di circa 200 famiglie che vengono aiutate nella gestione della casa, la maggior parte proprio altotiberine.

Padri che non hanno più un lavoro, madri che non riescono a trovare un impiego, con uno o due figli in età scolare: è un po' la radiografia del nucleo che chiede aiuto.

Anche se ultimamente sono cresciute le persone sole, e senza parenti, che vanno a bussare alla porta della Caritas. Uomini e donne, soprattutto italiani, di qualsiasi età, che non possono avere una rete familiare e così alla prima incertezza si rivolgono alla struttura diocesana.

La Caritas, inoltre, garantisce oltre 70 pasti al giorno (solo il pranzo) la maggior parte dei quali vengono presi da asporto e consumati nelle proprie abitazioni. A scegliere questa opzione sono sopratutto altotiberini che, grazie a questo supporto, riescono ad avere un pasto caldo in tavola.

Infine sono oltre 500 le tessere per poter acquistare prodotti di prima necessità all' Emporio della solidarietà, che riesce a distribuire i propri beni ad oltre 1500 persone, di cui la metà italiani e l'altro 50 % stranieri.

Senza dimenticare la povertà sanitaria, con tante persone che hanno difficoltà a reperire i soldi per l'acquisto di medicine o per una visita: così sono disposti a non farsi curare